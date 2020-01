Irene se enfrenta a un maquiavélico Jacobo

Irene no puede evitar encararse con Jacobo al verle en la plaza, él fue quien sacó a la luz sus fotos con Armando y no piensa parar hasta destruirle pero el marido de Lourdes está dispuesto a todo y no teme las amenazas de Irene.

Lourdes pide ayuda desesperada a su madre y su tía

Lourdes, desesperada tras descubrir que Jacobo no quiere separarse para poder seguir disfrutando de las ventajas de ser de los Ordóñez, pide ayuda a su madre y su tía.