Jorge se derrumba al pensar que le ha fallado a Luján: “No he estado a la altura”

Nunca pensamos que un padre que nunca estuvo presente pudiese dar la vida por su familia. Sin embargo, Luján se debate entre la vida y la muerte por proteger a su nieto. “Ahora te he fallado yo”, admite entre lágrimas Jorge.

El joven se siente culpable de no haberle podido salvarle la vida después de que su padre haya luchado tanto para protegerle. “Tú no deberías estar aquí”, le confiesa. Luján vio el peligro que corrían con Sarrías suelto y ahora Jorge se arrepiente de no haber estado ahí para él.

Ahora Carballo está a salvo y su bebé también, pero puede que Luján no pueda vivir para verlo. La culpa y el agradecimiento ahogan a Jorge a partes iguales y desea con todas sus fuerzas que su padre sobreviva. ¿Podrá Luján conocer a su nieto?