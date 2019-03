CAPÍTULO 1.249

Javier sigue mosqueado con Susana. "Te equivocaste acostándote con ese", le reprocha. Ignacio que no anda lejos no duda en acercarse para aconsejar a su amigo pero éste no se deja. ¿Por qué le oculta su problema? ¿Será por orgullo o por vergüenza de que Susana sí haya tenido relaciones antes?