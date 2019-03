Jaime a Nuria: "Tanto tú como yo sabemos que nosotros no somos hermanos"

CAPÍTULO 1.088

Jaime no acepta la historia de la hermana Amparo. El abogado alega que no hay pruebas que puedan verificar lo que la hermana Amparo dijo antes de fallecer y por mucho que sus padres se lo repitan, se niega a creérselo. Asimismo, Jaime no deja de intentarlo con Nuria y le echará en cara su "ingenuidad".