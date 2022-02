Ismael, muy enfadado, arremete contra Cristina: “No puedes hacerte una idea del daño que me has hecho”

Las palabras de Penélope han destrozado a Ismael. ¿Cómo es posible que dude de su confianza si le ha demostrado que está completamente enamorado de ella? El gerente del King’s, con el corazón roto, cree que lo mejor es poner un punto y aparte a su historia de amor con la profesora…

Pero no puede permitir que desconfíe de esa manera porque él no robó el sobre con el adelanto de su nómina. Está muy dolido con esta situación y así se lo ha expresado a Cristina: “Me habéis acusado de ladrón. Tú le has hecho pensar eso a Penélope”.

“¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me odias de esta manera?”. La abogada, sorprendida con la pregunta, le ha explicado que ese día solo estuvo él y Catalina en casa de Penélope y, tras descubrir que el King’s tiene problemas económicos, la profesora está convencida de que él se llevó todo su dinero...

Este nuevo revés, provocado por el cruel plan de Lucía, ha creado un muro muy difícil de romper entre Penélope e Ismael. ¿Cómo podrá convencerla de su inocencia?