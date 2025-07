Capítulo 345 de Sueños de libertad; 8 de julio: Fina comienza a ejercer como fotógrafa

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad...

Luz ha logrado reanimar a Begoña. Algo confusa, la joven ha intentado justificar lo ocurrido: “Al intentar pedir ayuda, me ha empujado y me he caído”, ha confesado. ¿Qué habrá detrás de ese empujón?

Andrés, por su parte se ha abierto con Begoña: “Me mata luchar contra mis sentimientos”, le ha dicho quemado por la situación que está viviendo. La joven, enamorada, le ha respondido: “Tendremos que morir los dos”.

Mientras tanto, Fina y Marta han seguido reflexionando sobre la posibilidad de tener un hijo con Pelayo. Para Marta se trata de oportunidad única: “Te imaginas cuantas mujeres en nuestra situación deben soñar con una oportunidad así” le ha dicho a Fina con una mezcla de ilusión y vértigo.

Gema, por su parte, le ha encargado a Fina, que ha empezado a ejercer de fotógrafa, que le saque unas instantáneas a Teo. ¿Cómo quedarán?

La guerra fría entre Luis y Damián alcanza un nuevo nivel: “Lanzar una nueva fragancia sería un acierto comercial más allá de todos los sentimentalismos” ha insistido el empresario, ignorando los sentimientos de Luis.

Y en la sombra, Gabriel ha seguido moviendo sus fichas. Cristina cegada por sus sentimientos, no sospecha del primo de la reina. Sin embargo, el beso apasionado entre ambos esconde una maniobra peligrosa. Con sigilo, Gabriel ha deslizado unas llaves en el bolso de la joven… y ha conseguido infiltrarse en el laboratorio. ¿Qué hará con las muestras de perfume que ha cogido?

