Amar es para siempre

MEJORES MOMENTOS CAPÍTULO 1.428

Pese a que Charo le ha recomendado a María no alarmar a Ignacio, esta no ha podido contenerse. Hundido con la confesión de su futura mujer, Ignacio se siente frustrado aunque María intenta animarles. Ambos están muy perdidos en temas sexuales y no saben cómo ponerle solución.