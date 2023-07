Hugo revela el sexo del bebé a Rocío: “Hubiera dado lo que fuera por tenerlo contigo”

Tras el susto del embarazo de Úrsula, Hugo va con ella al ginecólogo para asegurarse de que todo está bien. Además, les revelan que van a tener un niño y Hugo va emocionado a contárselo a Rocío.

La reciente ruptura entre Hugo y Rocío sigue afectando mucho a su relación. A pesar de querer llevar un vínculo estrictamente profesional, no pueden dejar a un lado sus sentimientos. “Hubiera dado lo que fuera por tenerlo contigo”, le ha confesado Hugo.

Sin embargo, la hermana de Úrsula no está dispuesta a interponerse en su relación y, aunque le duela, no parece dispuesta a volver. “Las circunstancias son las que son, no se pueden cambiar”, ha terminado diciendo Rocío entre lágrimas.