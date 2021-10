Fran, en shock con la propuesta de Uriarte: encontrar a su “otra familia”

Fran dejaba su puesto en Uriarte para unirse a la plantilla de Garlo, bajo petición de su tío Germán como una de sus últimas voluntades antes de morir.

Pese al enfrentamiento constante que vive con su primo Raúl, Fran aceptaba cumplir la promesa que le hizo a su tío: trabajar con Raúl por y para la empresa familiar.

Sin embargo, cuando Raúl heredó el legado y cogió el mando de la empresa, decidió despedir a Fran, su eterno rival. Uriarte, en cuanto se enteró, se puso en contacto con Fran para proponerle volver a la empresa pero este no tomó una decisión.

Mientras tanto, el éxito del ‘Garloblub’ demostraba a Raúl que necesitaba a Fran en Garlo, tal y como lo había querido Germán. Raúl asumía su error y le proponía a Fran volver a trabajar juntos.

Ajeno a la decisión de Fran, Uriarte vuelve a contactar con Fran para obtener una respuesta a su propuesta y este le confiesa que ha vuelto a Garlo.

Uriarte mantiene la templanza en esta negociación a la par que comienza su ataque: "Raúl solo puede condenarte a la mediocridad", el empresario le demuestra al que fue su gran fichaje que está desperdiciando su talento aceptando volver a Garlo: “Ya sabes lo que te espera, manos atadas y cabeza agachada. Cada vez que tengas una propuesta original, te darás de cabeza contra un muro”

Fran responde al ataque de Uriarte, en la vida ya no le queda más que su familia y no va a dejarla cuando más la necesita. Las palabras de Fran ponen en bandeja el as que se guardaba Uriarte en la manga: su oferta no es dinero, es encontrar a su hija y a su madre.

La tentativa de Uriarte deja en shock a Fran, ¿por qué está al tanto de su secreto mejor guardado?

Fran siempre ha procurado dar con su hija y la madre, Candela, de una manera estrictamente secreta y discreta.

¿Aceptará Fran la tentativa de Uriarte?, ¿dónde está su otra familia?

Adelántate a la emisión en ATRESplayer PREMIUM