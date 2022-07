Fran pone en su sitio a Raúl: “Ve a visitar a tu madre, no seas un cobarde”

“Tu madre es más fuerte de lo que Uriarte y tú pensáis”. Fran, harto de la situación, ha plantado cara a Raúl con unas duras palabras.

El creativo, tras visitar a Carmen, está muy preocupado por su salud y así se lo ha expresado a su primo: “Allí la están atiborrando con pastillas. Te dicen que no vayas a verla porque no quieren que veas cómo está”.

Pero ya lo dice el refrán: no hay peor ciego que quien no quiere ver. Y Raúl no ve la realidad por culpa de Uriarte.

El hombre se ha encargado de que su hijo crea en sus falsas palabras y, tras mostrarle un falso informe psiquiátrico, está convencido de que ha hecho lo mejor.

¿Por qué no ha pedido una segunda opinión? Lo cierto es que Carmen ha jugado mal sus cartas y, después de muchas mentiras para ocultarle a su hijo su verdadera identidad, piensa que su madre tiene un problema y necesita tratarlo.

Ahora está enfocado en rehacer su vida y mirar con esperanza hacia el futuro con Coral y su bebé, pero Fran no está dispuesto a que Uriarte se salga con la suya.

Además, Fausto ya está aquí para ayudar a la mujer. ¡Esto es la guerra en ‘Amar es para siempre’!