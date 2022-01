Fran, impasible ante la visita de Paloma para interceder por Coral: “Estas perdiendo el tiempo”

La vida de Fran ha dado un vuelco radical. Se ha enterado de que es el legítimo heredero de Garlo, y si no lo sabía antes, fue porque Coral, su gran amor, había ocultado el testamento de Don Germán en aras de beneficiar a Raúl, quien en el momento en el que lo hizo era su prometido.

Tras confesarle Coral su pecado y hacerse público el testamento, Fran decidió romper con Lozano: “Me has engañado y me has traicionado”.

La joven está devastada, es plenamente consciente de que ha jugado con la última voluntad de Don Germán, interviniendo en un negocio familiar como es Garlo. Ahora Fran y Raúl están enfrentados de nuevo y es todo por su culpa.

Por ello Paloma decide intervenir por su mejor amiga, Coral, y hablar con Fran para intentar calmarle y ver si hay posibilidad de que éste la perdone algún día. Paloma apela a su dura infancia, pero Fran sentencia: “Soy incapaz de volver a confiar en ella”.

¿Será capaz el creativo de perdonar a Coral en algún momento?