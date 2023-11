Federico se sincera con Román sobre su estado de salud: “Me ocurre algo desde hace tiempo”

La tensión en la familia Quevedo está a la orden del día. Además del accidente de Malena, los problemas con Lola lo han puesto todo patas arriba. Federico tiene muchas cosas en las que pensar, pero su cabeza está ocupada en otro asunto...

“Cada vez me cuesta más concentrarme”, ha confesado. Tras darse cuenta de que tenía problemas al leer o recordar ciertos nombres, el padre de los Quevedo no dudó en hacerse unas pruebas médicas, pero no ha conseguido tranquilizar sus dudas a pesar de todo. “No encuentran nada”, le ha dicho a su hijo.

Aunque Román cree que lo que le está ocurriendo a su padre es fruto de la presión, tal y como le ha dicho el especialista, Federico siente que hay algo más y que, desde hace tiempo, no es el mismo.

Al ver tan preocupado a su padre, Román ha preferido no darle otro disgusto, aunque sabe que tienen una charla pendiente después de descubrir que Crespo ha estado amenazando a Lola.