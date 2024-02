La encrucijada de Silvia: confesiones íntimas sobre el último adiós a Daniel y el tormento moral de la herencia

Ahora que ha conseguido superar la muerte de Daniel y el sentimiento de culpabilidad, Silvia está muy orgullosa de sí misma por haber perdonado a Daniel antes de su muerte. La abogada está convencida de hablarle a su hijo de su padre para que le recuerde con cariño.

Aprovechando que Silvia ha sacado este espinoso tema, Quintero no ha podido evitar hablarle del pensamiento que recorre su mente desde hace unos días: “A mí me parece que no debería rechazar la herencia”. El abogado cree que debería ser el hijo el que decidiera qué hacer con el dinero cuando alcance la mayoría de edad.

Silvia se ha quedado incrédula con sus palabras: le parece imposible que Quintero esté de acuerdo con aceptar un dinero procedente del tráfico de esmeraldas, pero el abogado apunta que, en caso de rechazarla, el dinero acabaría en manos del Estado.

Quintero sabe que ese dinero le abriría muchas puertas a su hijo y, además, se podía usar también para ayudar a todas aquellas personas que fueron perjudicadas por las acciones de Daniel. “Ese dinero, bien empleado, puede ser útil para otras personas”, reflexiona Silvia.

Las palabras del abogado han logrado que recapacite. “Lo voy a pensar, pero no te prometo nada”, le ha dicho Silvia. ¿Qué decidirá finalmente?