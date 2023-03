El emotivo reencuentro entre Luján y Concha zanja las heridas del pasado: “He soñado muchas veces con esto”

Han pasado más de 30 años desde la última vez que Luján y Concha se vieron. La suya fue una historia de amor imposible: el padre del comisario los separó y lo obligó a casarse con otra mujer.

Pero hay amores que nunca se olvidan y Concha siempre ha estado en el corazón de Luján.

A pesar de que Jorge se opuso a este encuentro, sus padres necesitaban verse y tener una conversación después de todo lo ocurrido.

“Has sido la única mujer a la que he querido. No he olvidado cómo me mirabas con esos ojos preciosos”, ha confesado Luján con rubor en las mejillas.

Sin duda, ha sido un encuentro cargado de emociones. El hombre, por su parte, se ha disculpado con la madre de su hijo.

Ahora, Luján y Concha han cerrado sus heridas emocionales pero ya se sabe: donde hubo fuego, cenizas quedan. ¿Resurgirá el amor?