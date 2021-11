Emilio habla por primera vez de su familia con Manolita

Cada vez que el trabajador de Garlo tiene un acontecimiento importante en su vida, su madre, doña Angustias, consigue dar con la manera de fastidiárselo. Paloma y Coral se dieron cuenta de esto, y comenzaron a investigar en la vida de la familia de Emilio. Descubrieron que su madre, muchas veces no tenía las enfermedades que le decía a su hijo… ¡Lo que tenía era cuento! Por ello, deciden hablar con él. Creen que tiene que despertar y plantarle cara a su madre para poder llevar así una vida adecuada a una persona de su edad.

Los amigos de Emilio sabían que algo sucedía con el pasado de su familia, pero nadie esperaba una revelación como la que le hace a Manolita… Emilio tenía un hermano que se llamaba Carlos, nadie lo sabía, pero murió en un accidente de moto el día de su cumpleaños. Antes de que él muriera, su madre apenas hacía caso a Emilio, Carlos siempre había sido el favorito. Sin embargo, tras el accidente, la madre de Emilio no ha parado de controlarle.

Él, que es muy buen hijo, lo achaca a que todo lo que ella hace es porque le quiere, no obstante, tampoco se lo demuestra. Emilio no recibe ni una muestra de cariño por parte de su madre. Manolita no puede creerse lo que está escuchando. Y por eso le anima: “Tienes que dar el paso y hablar con tu madre. Las cosas se pueden cambiar”. Pero el bueno de Emilio no está muy convencido, él quiere y respeta a su madre, se ha acostumbrado a vivir de esa manera… pero, ¿se atreverá a dar el paso de hablar con ella?