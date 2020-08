El momento más esperado para Luisita: Amelia deja el trabajo de sus sueños

Amelia llega al King's para explicarles a Benigna y Luisita que ha hablado con el productor sobre el asunto que le tiene preocupada en el trabajo. La situación se ha tensado tanto que ha decidido dejar la película.

Ahora la pareja tendrá que lidiar con las desventajas que supone no tener ese dinero para el tratamiento "in vitro". Sin embargo, parece que Benigna no se va a quedar de brazos cruzados.

¿Te lo has perdido? ¡Aquí tienes el vídeo!

Adelántate a la emisión de los próximos capítulos en ATRESplayer PREMIUM.

¿Todavía no eres PREMIUM? Con la suscripción podrás ver contenidos originales y exclusivos como ‘#Luimelia’, adelantarte a la emisión de tus series como ‘Amar es para siempre’ ¡y todo sin publicidad! Hazte PREMIUM por solo 2,99€/mes.