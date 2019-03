CAPÍTULO 1.074

Benoit se reúne de nuevo con Marta para advertirle del pasado de Alonso. El francés le confiesa que Sarah, la ex mujer de Alonso, se quería divorciar antes de fallecer por culpa de un cáncer. Marta descubre algo que no habría imaginado nunca: su marido era muy violento con su ex mujer.