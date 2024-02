Daniel, dispuesto a luchar por su hijo: “No me quedaré de brazos cruzados”

Daniel ha pedido a Silvia verla una vez más, esta vez en el Kings. La noticia de que la mujer espera un hijo suyo lo llenó de esperanzas de convertirse en una persona mejor y hará todo lo posible por ver crecer al niño.

A pesar de la situación, la abogada no ha cambiado de opinión; el hecho de que esté embarazada no implica que Daniel vaya a encargarse de la crianza del niño. Su negativa ha despertado los celos del hombre, ya que no soporta la idea de que Quintero ocupe un lugar que él considera propio.

La paternidad no es la única aspiración de Daniel, y le ha reiterado a Silvia su deseo de recuperarla. Sin embargo, ella tiene claro que está enamorada de Quintero. Si no puede tener una relación con ella, al menos le queda la paternidad de su hijo, pero Silvia no piensa permitirlo: “Serías una muy mala influencia para él”, le ha dicho de manera tajante.

Daniel no tiene la intención de aceptar la decisión de Silvia. No renunciará a ser parte del crecimiento de su hijo y, aunque ella no se lo permita, está decidido a luchar por ello. “Solo te digo que no me quedaré de brazos cruzados”, le ha amenazado.