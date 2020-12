Cristina, indignada por la inminente aprobación de la Constitución: "Las mujeres seguimos siendo invisibles”

Más información El juramento eterno de Guillermo a Cristina: Uno más en el despacho

La votación de la Constitución está muy cerca y es un hecho histórico: después de cuarenta años de dictadura, por fin los españoles tienen potestad para votar.

Sin embargo, Cristina no se siente identificada tras leer la carta magna. Cree que los derechos de las mujeres no están reconocidos y se han quedado relegados en un segundo plano. La abogada todavía no sabe si votará a favor o en contra, pese a que Guillermo la intenta convencer de que su aprobación significaría un gran paso para el país.

¿Todavía no eres PREMIUM? Con la suscripción podrás ver contenidos originales y exclusivos como ‘#Luimelia’, adelantarte a la emisión de tus series como ‘Amar es para siempre’ ¡y todo sin publicidad! Hazte PREMIUM por solo 2,99€/mes.