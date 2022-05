Coral desafía a Uriarte rechazando su propuesta: "Mi lealtad no se compra"

Manolita no es del agrado de Uriarte y, tras la charla con Raúl, ha pensado en darle el puesto de encargada a Coral.

Para el empresario, Garlo necesita un nuevo cambio pero, lejos de creer que la joven es la persona indicada, quiere contentar a su hijo para así acercarse cada vez más a él.

Eso sí, no lo va a tener nada fácil. Coral apoya a Carmen en este conflicto familiar y sabe que el padre de su marido no es de fiar.

Tras su tentadora propuesta, ha rechazado su oferta. “Manolita es una gran encargada y yo no estoy a la venta. Mi lealtad no se compra y menos con regalos”, le ha dicho.

Incrédulo ante su negativa, Uriarte le ha pedido a su nuera que lo piense, pero Coral lo tiene muy claro. “Aceptar su oferta sería vender mi alma al diablo. No quiero ser encargada, no estoy a la venta y no le tengo miedo”, le ha recordado.

Después de abrirle los ojos a Raúl para que no acepte el regalo de boda de su padre, Coral está convencida de que Uriarte no parará hasta conseguir lo que quiere. ¡Adelántate a la emisión en ATRESplayer PREMIUM!