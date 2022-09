La conmovedora petición de Visi al compartir su enfermedad: "Acompañadme en este viaje lleno de incertidumbre"

Desde que recogió los resultados médicos, Visi ha decidido mantenerse en silencio, excepto con su gran amiga Beni, pero cree que ha llegado la hora de afrontar la realidad y compartir su enfermedad con sus allegados.

La mujer les ha pedido a todos que acudan al Asturiano y, atónitos, no imaginaban lo que iban a escuchar.

Con mucha naturalidad, Visi ha confesado que tiene cáncer. “He intentado evitar esta conversación durante mucho tiempo porque estoy muy preocupada”, ha afirmado.

Manolita, al escuchar a su vecina, no ha podido evitar emocionarse y lamentar la situación, al igual que todos los presentes.

Todos han arropado a su amiga con mucho ánimo. Por su parte, Visi les ha pedido un favor: “Solo quiero que me acompañéis en este viaje lleno de incertidumbre. Puede ser que me cure o puede ser que no, pero si yo lo estoy aceptando, vosotros también podéis hacerlo”.

Ahora, el siguiente paso es contárselo a Sebas, su gran amor. De momento ha pedido discreción a sus amigos porque quiere ser ella quien se lo cuente.