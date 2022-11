La bronca de Sancho a Cristina tras olvidar uno de sus compromisos políticos: “Te dije que no fueras a comer con tu novio”

Cristina y Rubén han retomado su relación y eso no le ha sentado nada bien a Sancho. El hombre piensa que el médico va a distraer a la abogada de sus compromisos políticos y, aunque ya le ha advertido, Cristina ha sabido marcar los límites con su compañero de trabajo.

Eso sí, todo el mundo comete errores y, esta vez, la abogada no ha tenido en cuenta la hora que era y, lamentablemente, no ha acudido a tiempo a su entrevista.

Al llegar al despacho se ha disculpado por este descuido, pero Sancho no ha dudado en reprochárselo. “Te dije que no era una buena idea ir a comer con tu novio. Me alegro de que hayas retomado tu relación, pero tendrías que replantearte tu compromiso con la política”, le ha dicho.

Por su parte, Cristina le ha asegurado que no volverá a pasar y que su implicación con la API es firme.