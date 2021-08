Avance ‘Semanal Amar es para siempre’: Decisiones, despedidas y un último enfrentamiento entre Manolita y Beltrán, la guerra está servida

En los próximos capítulos de ‘Amar es para siempre’:

Cristina decide ayudar a Manolita y acude a la residencia donde trabaja Rafita para convencerle de que declare contra Beltrán. Los Gómez vuelven a tener contra las cuerdas al coronel, pero este vuelve a escaparse una vez más. Manolita y Beltrán se enfrentarán a la última batalla de esta interminable guerra.

Gorka sufre el ataque de celos de Sergio, y pierde los papeles ante él. Maica intenta detener a Valdecasas, pero será demasiado tarde. La dueña del ‘Laida’, al ver que se han vuelto la comidilla del barrio, le plantea a Gorka la posibilidad de vivir su amor lejos de Madrid. La pareja intentará llevarse con ellos a dos de sus amigos más cercanos.

Abel le confiesa la verdad a Emma sobre su tío, y se despide de su familia. El capitán sufre junto a Estefanía las medidas que tienen que tomar para proteger a sus seres queridos. En un acto de rabia, Abel comete una locura que le puede complicar la vida.

Benigna sigue empeñada en casarse con Lorenzo Bravo, pero rompe con él a ojos de la prensa. Castro se gana la fama de ser una “cornuda”, siendo el centro de los rumores del barrio, y acude a Lorenzo para callar las habladurías.

Guillermo y Lourdes dejan atrás el pasado y firman la reconciliación, pero ellos no están destinados a ser solo amigos. Se dejan llevar por sus sentimientos, y Galán no sabrá en qué punto está su relación con el amor de su vida. El abogado no quiere precipitarse, pero ella da un paso de gigante.

Emma quiere seguir adelante con la nulidad matrimonial y hunde a Manolín. Los jóvenes se despiden sin ser sinceros con sus sentimientos. Después de sobreponerse al dolor, Emma sorprende a Manolín con una interesante propuesta.

