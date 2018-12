MEJORES MOMENTOS CAPÍTULO 1496

Ascensión advierte a Natalia para que no le haga daño a su nieta Mónica. Natalia le asegura que quiere a Gabriel y no pretende hacerle daño a Mónica. Ascensión sabe que Natalia miente muy bien e insiste en que evite las confianzas con su nieta para no hacerle daño cuando rompa con Gabriel.