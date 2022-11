El amor vuelve a ganar una vez más: ¡Ciriaco y Andrea se besan apasionadamente!

Los sentimientos entre Ciriaco y Andrea no han cambiado nunca, ni con la entrada de este en prisión por culpa de ella, ni sabiendo que la joven estaba conociendo a otra persona. Los dos han seguido muy pendientes el uno del otro.

Este pensamiento se exaltó en Andrea al pillar a Ciriaco y Sara besándose en los almacenes del Supermercado Sanabria. No pudo contener la tristeza y la rabia. Aunque al enterarse de que, en realidad, el joven no pudo hacer nada más con su compañera porque solo podía pensar en ella, se tranquilizó.

Al encontrarse en el almacén del supermercado, Ciriaco no pudo contenerse de preguntar a Andrea si sigue sintiendo por él aunque esté con Albertito. Insistiendo una y otra vez para saber si su esperanza estaba en lo cierto.

La joven no pudo decir que no y no aguantó tampoco la tensión existente entre los dos, quienes estando cerca comenzaron a besarse de forma pasional, dejando atrás todos los momentos malos que han vivido y triunfando así el amor en la Plaza de los Frutos.