Amelia no tolera el desprecio de Armando: “La orientación sexual de las personas no es política, es humanidad”

Armando recibe con falso gusto a Amelia para asegurarse de que tiene clara cuál es su función en el hotel. El empresario sabe de la vida personal de Amelia y no quiere que en su hotel haya ‘garbanzos negros’.

Armando no quiere que Amelia revolucione a ningún trabajador con charlas políticas. Amelia no se calla y le confiesa que los homosexuales no se sienten reconocidos por ningún programa político.

"La orientación sexual de las personas no debería ser algo censurable o inapropiado"

Tras esto, Armando le habla con desprecio y Amelia no puede callarse lo que piensa: “La orientación sexual de las personas no debería ser algo censurable o inapropiado. Al contrario, no es política, es humanidad y debería ser el primero en preocuparse por eso”

