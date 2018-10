Amar es para siempre

MEJORES MOMENTOS CAPÍTULO 1466

Hugo ha decidido hospedarse en el hotel para estar más cerca de Amelia, aunque a ella no le ha gustado la idea y no duda en hacérselo saber. Hugo está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de estar a su lado. Le suplica una última oportunidad, expresa todos sus sentimientos, pero Amelia ya ha tomado una decisión y no va a cambiar de opinión, "si de verdad me quieres vete y sigue con tu vida".