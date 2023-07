Capítulo de hoy de ‘Amar es para siempre’; 10 de julio de 2023: duras decisiones

Vicente ha conseguido que Andrea firme los papeles para cederle el supermercado y su parte de Los Berrocales. A pesar de que la joven se negaba, la cinta en la que confiesa que mató a Ana Mari también inculparía a los Gómez y no quiere que caigan con ella.

Sin embargo, Manolita sospecha que la decisión de ceder sus negocios no ha sido completamente limpia y algo le huele mal. ¿Descubrirá el chantaje que está haciéndole Vicente a Andrea?

Úrsula ha tomado una decisión: está dispuesta a ser pareja de Hugo y formar una familia. Tras la propuesta del farmacéutico, criarán a su hijo juntos y se mudarán a su casa.

Sin embargo, Úrsula le ha pedido un tiempo de prueba para ver cómo se desenvuelven. A pesar de acceder a su propuesta, la joven no está del todo segura de querer criar a su hijo junto a él.

Rocío no levanta cabeza después de que Hugo le propusiera a su hermana ser pareja. Aunque ella rechazase su compromiso, no puede olvidar todo lo que han vivido juntos.

Sin embargo, la joven tiene un plan para dejarlo todo atrás. Le han ofrecido una farmacia muy buena en Valladolid y se está planteando irse a vivir allí. ¡Debe tomar una decisión rápido!

Carballo se debate entre perdonar a Luján o seguir honrando la memoria de su padre. Sin embargo, se da cuenta de que Barros no querría que le asociasen con el rencor. La joven debe mirar hacia delante y reconciliarse con la memoria.

Además, su odio hacia Luján se ha extendido tanto que no puede ver a Jorge. A pesar de que el joven no pasa por un buen momento, la investigadora no quiere estar a su lado porque se siente engañada.

Guillermo le ha contado a Cristina que cree que el hombre que le disparó hace dos años es Joselo. A pesar de que se lo prometió a Gloria, la abogada no cree que Guillermo deba representarle en el juicio.

Gloria se enfrenta con Cristina por defender a su amigo y asegura que es inocente. A pesar de que no quieren ayudarle, Quintero se ofrece a averiguar si fue él antes de abandonar el caso.