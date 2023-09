Lola abre su corazón y confiesa toda la verdad a sus padres: “Malena es mi hija”

“Hace quince años me quedé embarazada de otro hombre que no era Arnau y tuve una niña”. Rota de dolor, Lola le ha contado a sus padres la historia más importante y dolorosa de su vida.

Manolita y Marcelino, completamente en shock, no daban crédito a las palabras de Lola. Al saber que la niña fue dada en adopción no han podido evitar preguntarse por qué su hija no confió en ellos y sufrió tanto sin el apoyo de su familia.

Por su parte, Lola ha contado cómo acontecieron los hechos y ha roto a llorar al recordar aquellos días tan duros. “Estaba muy sola y, al final, me puse muy enferma”, ha resaltado.

Sobre su inesperado regreso a Madrid, la modista ha explicado el verdadero motivo: “Hace unos meses, una monja que me asistió en el parto se puso en contacto conmigo y me dijo que mi hija fue adoptada por su familia paterna”.

En ese momento, Manolita ha encajado todas las piezas y ha entendido que Malena, en realidad, es la hija de Lola. “Tenía que encontrar a mi hija y la he encontrado”, ha confesado Lola.

Ahora, los Gómez saben que el padre de Malena es Mario y que murió en un accidente de coche, pero la niña piensa que sus abuelos paternos son sus verdaderos padres.

Tanto Manolita como Marcelino se han quedado sin palabras ante esta difícil situación, pero han conseguido entender el sufrimiento de su hija.