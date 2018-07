"Sacabó!" por @gerardotc

Chan-chan-cha-chán, chan-chan-cha-chán. Carmen e Iñaki, la andaluza y el vasco, se han casado. ¡Vivan los novios! ¡Vivan! ¡Gora los novios! ¡Gora! Y colorín colorado, esta serie se ha acabado. Pero de momento, porque tenemos tercera temporada confirmada. ¡Viva Allí Abajo! ¡Viva! ¡Gora Allí Abajo! ¡Gora! Bueno, vamos a dejar ya de mezclar los vivas y los goras, que tanto folclore mezclado recuerda a una especie de camino del Rocío, pero con toros de Miura en vez de bueyes tirando de las carretas, y por supuesto chavales con pañuelico rojo corriendo delante de los almonteños. Voy a registrar la idea.

"Guionistas, no la liéis más, que os conozco, os veo venir, sois mala gente, os gustan los jaleos"

¿Y ahora qué?, pensamos todos. ¿Qué será de Carmen e Iñaki? Yo, desde el principio, me he posicionado firmemente en este blog a favor de que en esta serie imperasen el orden, la calma y el sentido común, pero no se me ha hecho caso en ningún momento. Cada vez que todo parecía encarrilado, PUM, giro de guión para mi desesperación. Que si mi madre a la que no veo dese hace 30 años es un señor, que si nos vamos de despedida y Frasquito casi muere, que si me caso sin querer con una rusa, que si ahora te llama Arzak y te tienes que mudar… Nunca se me ha hecho caso y así nos ha ido. Todos locos perdidos. Y yo en plan: “cuidado que ya verás” Y PUM, tenía razón, pero a mí nadie, ni caso. ¿Me he deprimido yo por eso? Pues un poco, pero yo voy a seguir lanzando ideas para que impere la tranquilidad y la cordura en esta serie. Ahí va mi propuesta para la próxima temporada de Allí (Aquí) Abajo. Tomad nota, puñeteros guionistas:

Iñaki y Carmen se han casado. Bien. Viven felizmente, van y vienen del trabajo, que si cómo te ha ido cariño, que si a mí me ha ido bien en el bar, que si a mí bien con los pacientes, que si los miércoles vamos al cine que es más barato, que si los viernes por la noche de cubateo y los domingos a comer por ahí y a dar una vuelta. Lo normal. Y viven aventuras de casados.

Iñaki coge tres kilos de peso, Carmen lo obliga a apuntarse a un gimnasio, pero no va casi nunca porque tiene trabajo. Una vez está tres semanas sin aparecer por allí y cuando vuelve ya el de la recepción ni lo conoce y le intentan cobrar la matrícula otra vez. Iñaki se pone serio, pide la hoja de reclamaciones y le dejan entrar sin tener que pagar la matrícula. Él vuelve orgulloso a casa por la hazaña, se lo cuenta a Carmen y se quedan los dos dormidos en el sofá viendo la peli de Antena3, que con los anuncios dura más que la obra de la Sagrada Familia. Luego se levantan del sofá, la dejan grabando y se acuestan. Cortinilla negra, fin, the end, se acabó, punto pelota. Hasta el siguiente capítulo.

Así debería de ser esto a partir de ahora si se me hace caso, cosa que dudo. Guionistas, abrid bien las orejas. No la liéis más, que os conozco, os veo venir, sois mala gente, os gustan los jaleos.

En fin, yo por intentarlo que no quede. Soy andaluz, pero cabezón como un vasco. Que pasen todos buen verano y hasta la temporada que viene.