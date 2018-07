'Vaya quilombo' por @gerardotc

El día anterior a la despedida de Iñaki en Sevilla, Sabino y Bego tuvieron quilombo. Quilombo, no se vayan a confundir quienes se perdieron el capítulo, obviamente no significa que tuvieran sexo. Eso, todo el mundo lo sabe, en Euskadi no existe. Quilombo significa pelea, o, dicho de andaluzas maneras, jaleaco gordo. Sabino le dio una mala respuesta a Bego y eso lo condenaba a 10 meses y 1 día de bronca y malas caras. Lo normal, según Sabino, que pronosticaba un proceso de reconciliación tan lento como el movimiento de las placas tectónicas. En Euskadi funciona así, explicaba resignado el afectado.

"El sexo en Euskadi no existe"

¿Qué carajo les pasa a los vascos con las relaciones?

A ver, yo soy andaluz, hablo de oídas, hablo basándome en los estereotipos -para no equivocarme, los estereotipos, como todo el mundo sabe, suelen acertar, excepto ese que dice que los andaluces exageramos- pero hay mucho escrito sobre esa relación sentimental del vasco y la vasca. Si es cierto lo que se cuenta me parece hasta extraño que no sea una raza extinguida. Para ligar se tardan unos mil años y si discuten, no te van a montar un numerito, pero van a tardar otro milenio en perdonarte. Si la parte de ligar se alarga y nada más empezar la relación hay una bronca, el proceso en total habría durado lo que el cristianismo. Pobre Sabino. Así no hay manera.

En Andalucía es distinto, en Andalucía las broncas de pareja funcionan de la siguiente forma: Persona 1 y Persona 2 tienen una discusión. Persona 1 monta un escándalo que se escucha hasta en Vitoria. Persona 2 responde a la bronca de Persona 1 montando un follón que se escucha, ya no en Vitoria, sino pasada la frontera, en Bayona. La bronca cuando llega ya se escucharía en francés. Después de unos minutos de terremoto, Persona 1 y Persona 2 están en la cama o tomándose una caña y echándose unas risas, ante la sorpresa de quienes daban ya por seguro el divorcio.

Al final lo de Bego y Sabino se solucionó rápido. Pero no equivoquen. Es cuestión de minutos de la televisión, que son limitados. Eso, o que no serán tan vascos. O que de tanto bajar se les ha pegado algo del carácter andaluz.