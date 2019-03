FOTOS CAPÍTULO 11 TEMP.2 'EL DESLIZ' | ALLÍ ABAJO

Carmen descubre que sus amigas no han organizado despedida de soltera. Por la mañana no sabe cómo despierta en la cama de Rober. No ha ocurrido nada, pero ella cree que sí y duda si decírselo a Iñaki.