Carmina Barrios se estrena como Luci, la vecina más descarada de Carmen

AVANCE CAPÍTULO 2 DE 'ALLÍ ABAJO' | HABITACIÓN 16

Por muy poco Carmen no se muere de un susto cuando bostezando entra en su cocina y se encuentra a Luci, su vecina descarada y cotilla, husmeando en su nevera. Pronto Carmen la intenta echar de casa pero Luci, que no sabe hablar bajito, se escandaliza . Griterío al que se suman sus vecinas cotorras, que no callan ni debajo del agua. Esta noche a las 22:30 horas, nuevo capítulo de 'Allí Abajo' en Antena 3.