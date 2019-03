Bego a Maritxu: "Iñaki ha dejado plantada a Nekane por la andaluza"

AVANCE CAPÍTULO 12 DE 'ALLÍ ABAJO' | "Y VOLVER, Y VOLVER..."

Bego llama a Maritxu para saber qué ha pasado allí abajo entre su sobrino y Nekane. Maritxu no entiende la llamada ya que su hijo y la vasca habían pasado la noche juntos supuestamente... Bego le cuenta a Maritxu que a Iñaki ya no le gustan las vascas, se ha quedado en Sevilla por Carmen. Maritxu no va a permitir que Iñaki se quede en Sevilla y menos por amor.