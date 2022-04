¿Confesarán los acusados? Te contamos lo sucedido en el capítulo 8 de ‘Alba’

En el capítulo anterior, Marta Pozas comenzó a preparar a Alba para el juicio. Llorens debía ser fuerte para poder enfrentarse a una situación tan dura y conseguir que se haga justicia. La abogada ha tratado de convencerla de que Bruno, al igual que Jacobo, Hugo y Rubén, es culpable. Por su parte, el joven estaba recibiendo presiones por parte de los Entrerríos para no traicionarlos, pero él solo quiere ayudar a Alba.

Eloy también está preparando a los acusados para el día del juicio y todos parecen tener claro cómo deben comportarse para salir absueltos. Pero lo que parece que no está tan claro, son las señales de Rubén. El militar interpretó las palabras de su amigo de una forma equivocada y le besó. Rubén le rechazó con violencia.

Tirso se ha convertido en un apoyo fundamental para Alba. Desde el principio de todo este asunto, ha estado muy pendiente de su amiga, dispuesto a hacer cualquier cosa y buscando cualquier excusa para acercarse a ella. En el anterior capítulo, un Alba y Tirso se dejaron llevar y acabaron dándose un tierno beso.

Todos los acusados han sido capaces de defender su inocencia ante la jueza mostrándose arrepentidos, pero con gran serenidad ante la situación. Hugo ha sido el único que ha dudado. Las fuerzas del militar han flanqueado cuando ha llegado su turno, pero finalmente, ha decidido seguir con el plan de Eloy.

El juicio ya ha comenzado y los acusados han comenzado a declarar. ¿Conseguirá Eloy que todos queden absueltos? ¿Qué tal llevará Alba esta situación tan complicada?

Te contamos cómo ha sido el último capítulo

Después de escuchar todas las declaraciones de los acusados, la Fiscalía ha solicitado una pena de 20 años para Jacobo Entrerríos, Rubén Entrerríos y Hugo Roig.

Bruno, por su parte, tendrá que enfrentarse a diez años más que sus compañeros por tratarse de un caso de violencia de género.

A diferencia del resto de implicados, Costa se ha mostrado muy afectado ante la pena que el Fiscal le ha impuesto y ha sido muy complicado para él contener las lágrimas.

Además, los acusados deberán sumar a sus penas diez años de libertad vigilada y la imposibilidad de comunicarse con Alba mediante ningún medio. La Fiscalía ha querido recalcar que no ha estado de acuerdo con los juicios de valor que se han emitido sobre la víctima y que, en ningún caso, se debe convertirla en acusada durante el proceso.

Ahora que por fin se ha hecho justicia, Alba tiene otro asunto pendiente. Tras llegar a casa de los juzgados, la joven ha caído exhausta en la cama. Al despertarse, Tirso estaba sentado a su lado. Su amigo ha querido hablar con ella para aclarar las cosas y dejar claras sus sentimientos.

Pero Alba se ha visto sobrecogida por la situación y ha tenido que explicarle, con mucho cariño, que ella no tiene las mismas intenciones. La joven se ha disculpado con Tirso por haberle creado falsas esperanzas o por haberle dado a entender lo que no era. Para Tirso, “hay algo especial” entre ellos, pero Alba cree que sus sentimientos no están a la altura.

Marta Pozas se ha reunido con Hugo. El militar se ha mostrado bastante a la defensiva desde el inicio del encuentro: “lleva micro, ¿qué es lo que quiere?”. La abogada sólo quería hablar con él, pero el joven dudaba de la legalidad de ese encuentro.

Marta le ha explicado que era "tan legal como violar a una chica e inculpar a un inocente". Pozas sabía que de todos los acusados, Hugo sería el más accesible y el único que podría mostrar algo de arrepentimiento y ser sincero. Hugo confiesa, él le envió el vídeo de la violación a Alba.

La abogada ha analizado muy minuciosamente el vídeo que grabó el militar, además de los que Jacobo y Rubén colgaron en la nube. Al parecer, Hugo no sabía nada de estos vídeos.

Lo único que quiere marta es que Hugo y el resto de implicados reconozcan que Bruno no hizo nada durante la noche de la violación. El joven había bebido mucho y estuvo inconsciente todo el tiempo: “¿Por qué no acabas lo que empezaste, Hugo?”.

"Dile a la loca de tu abogada que me deje en paz o si no la voy a tener que denunciar"

A pesar de que el militar se ha mostrado bastante tenso durante el encuentro y nada receptivo, las palabras de Pozas han hecho su efecto. Los remordimientos invaden a Hugo y no está dispuesto a aguantar más esta mentira. Él sabe que Bruno no hizo nada.

El joven, dispuesto a contar las verdad se presenta en el Bar de Toño, pero Alba se siente amenazada y el miedo se apodera de ella. Hugo intenta calmarla y acaba confesando: “Bruno no hizo nada esa noche, iba muy pasado y se desmayó”.

Hugo explica a Llorens como entre los tres le engañaron y le hicieron pensar que él también había participado en la violación. Alba escucha asombrada y cuando él estaba a punto de irse, le detiene y le pide que confiese. “Dile a la loca de tu abogada que me deje en paz o si no la voy a tener que denunciar”, son las únicas palabras que pronuncia Roig.

‘Alba’ es una serie llena de traiciones y en el capítulo 8 ha sido el turno de Clara. La tía de Bruno cree que César ha sido quién lo ha estado amenazando. El policía le confesó que había hecho “trabajitos” para los Entrerríos y aunque creía que eran “cosas sin importancia” ha comenzado a atar cabos.

Costa aprovecha el momento para confesarse: “hay algo que no te he contado”. Cuando pasó lo de Alba alguien lo atacó y lo amenazó con hacer daño a toda su familia. Su tía escucha atónita las palabras del joven, ahora entiende por qué no dijo nada.

Hugo debe ir al juzgado a declarar y está empezando a dudar entre hacer lo que debe o no. Sabe que si testifica a favor de Bruno su carrera militar se acabará, pero los remordimientos no paran de hacerse hueco en su cabeza. Su padre lo único que le pide es que “logre que todo el mundo le respete”. No le importa que su hijo haga lo correcto, siempre y cuando se labre un buen camino.

Durante la vista Marta Pozas le pregunta quién más lo hizo, refiriéndose a la agresión sexual. Hugo la última esperanza para Bruno y Alba, decide silenciar su sentimiento de culpa y acaba implicando también a Costa: “sí, también lo hizo”.

Al parecer, las presiones de la familia Entrerríos han hecho su efecto y Hugo no ha tenido el valor de decir la verdad.

¿Qué opinará Alba de esta traición? ¿Presentará Pozas el vídeo como prueba de la inocencia de Bruno?

