“Puto maricón”, Rubén rechaza con violencia a Hugo

Eloy tiene una charla con Jacobo, Rubén y Hugo sobre cómo deben actuar de ahora en adelante después de que el juez decidiese procesar a todos los implicados en el supuesto delito de violación. Jacobo parece tener claro cómo debe comportarse, pero su primo se resiste.

Rubén no entiende por qué tiene que cambiar su vida y cree que es trabajo de Duvall hacerles inocentes después de lo ocurrido, además le confiesa a Roig que “Jacobo me tiene has los cojones y no me fío de él”.

"Eres mucho más que un amigo"

Hugo intenta calma a su amigo y Rubén le agradece el gesto: “Tú siempre estás a mi lado”. El militar interpreta estas palabras de una forma equivocada y se lanza, recibiendo el rechazo inmediato: “Puto maricón, que te vayas”.