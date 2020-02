Aún no han sido los Oscars, pero solo la prefiesta ya ha dejado algunos momentos dignos de ser comentados. Todo actor que se precie quiere estar en estos eventos, así que, aprovechando el tirón de los premios, solo queda acudir vestidos de alguna marca importante, posar para unas cuantas fotos en el photocall y pasarlo bien. Hasta ahí todo normal o, bueno, normal si no eres Amber Heard.

Hace algo menos de uno semana, la actriz de 'Aquaman' se hizo viral después de que salieran a la luz unos polémicos audios en los que ella misma reconoce haber golpeado a su hasta entonces marido Johnny Depp. Algo que ha dado la vuelta a la historia, ya que, como cabe recordar, Amber Heard acusó al actor de haberla pegado en varias ocasiones. Depp ya lo negó en ese entonces y fueron muchos los fans que le creyeron y crearon el hashtag #IBelieveHim para mostrarle su apoyo, pero realmente la verdad sobre esa historia aún no se había revelado.

Ahora que se ha filtrado esa conversación en la que Heard admite haber golpeado a Johhny Depp y, además, lanzarle objetos, los fans han hecho aún más evidente su enfado con la actriz viralizando el hashtag #JusticeForJohnnyDepp. Ninguno de los dos se ha pronunciado, hasta ahora.

Amber Heard ha aparecido tras la polémica en su cuenta de Instagram con motivo de la fiesta pre Oscar 2020. Ha subido una fotografía en el Chateau Marmont vestida con un conjunto de lentejuelas de Saint Laurent en la que escribía: "Ya sabes, un poco de brillo para darle glamour". Eso sí, ninguna referencia a los audios, algo que ha enfadado especialmente a los fans.

"Bromas aparte, esta situación ha herido a muchas personas, organizaciones, movimientos y supervivientes. El hecho de que esté de fiesta este fin de semana en los Oscars riendo y pasándoselo bien es absolutamente devastador, la gente tiene todo el derecho de estar indignada", "No te queremos en Aquaman" o "Has destruido la vida de un hombre. Has explotado un movimiento entero. Has herido a las víctimas" han sido algunas de las muchas críticas que ha recibido la actriz, cuyo post se ha llenado de comentarios negativos en su mayoría.

