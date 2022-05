La drástica medida de Amber Heard tras sentirse "frustrada" por el juicio con Johnny Depp

El juicio que enfrenta a Johnny Depp y Amber Heard sigue su curso tras varias semanas en activo donde muchas son las noticias que está generando.

Una de las últimas más destacadas hasta la fecha es que Elon Musk, quien fuese pareja de Amber Heard tras separase de Depp, no comparecerá en el juicio a pesar de haber sido llamado para testificar. Pero, lo sí han salido a luz los mensajes que la actriz y el multimillonario se mandaron en aquella época y, que puedes ver en el vídeo de arriba, donde le decía a Heard que "no estaba enamorada" de Johnny.

Esta semana le toca testificar a la actriz de 'Aquaman' quien ha visto cómo su imagen se ha visto perjudicada durante las semanas que lleva el juicio en activo.

Algo que no le ha gustado mucho a Heard y, por lo que ha tomado una medida muy drástica en medio de esta batalla legal. Así, según informa el medio 'The New York Post', la actriz ha despedido a su equipo de Relaciones Públicas, que hasta ahora era la agencia Precision Strategies, para empezar a trabajar con la consultora Shane Communications, que tiene su sede central en Los Ángeles.

"A ella no le gustan los malos titulares", señaló una fuente al medio anteriormente citado. Para después otra fuente asegurar que Amber está "frustrada porque su historia no se cuenta de manera efectiva".

Desde 'The Post' le comentan que esta decisión es bastante complicada ya que cambiar de representantes en mitad de un juicio tan mediático puede hacer que las cosas sean , todavía, más difíciles para Amber.

Aún así, veremos cómo la intérprete se desenvuelve en el estrado de Fairfax, Virginia, esta semana.

El juicio de Johnny Depp contra Amber Heard

En el litigio, Depp acusa a su exesposa de difamación por un artículo que ella publicó en el diario The Washington Post en 2018, después de su divorcio, en el que aseguraba haber sufrido "abuso doméstico".

El actor pide a su expareja 50 millones de dólares por daños y perjuicios.

Por su parte, Heard ha respondido con una contrademanda en la que alega que Depp ha impulsado una campaña de difamación en su contra y le reclama 100 millones de dólares.

Es la primera vez que los dos famosos se enfrentan entre sí ante la justicia: en el juicio celebrado en 2020 en Londres, y que Depp perdió, la actriz acudió en calidad de testigo, ya que la acusación era contra el diario británico The Sun por un artículo que calificaba al actor de "agresor de mujeres".

