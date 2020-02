La ruptura de Johnny Depp y Amber Heard estuvo llena de polémica. Después de 3 años casados, en el año 2017 la pareja puso fin a su matrimonio con acusaciones de malos tratos y problemas con el alcohol y las drogas.

Amber Heard fue quien inició la batalla legal en la que acusaba al actor de haberla golpeado en varias ocasiones. Esta se saldó con un acuerdo económico, pero, después de que la protagonista de 'Aquaman' relatara para el 'Washington Post' el infierno que decía haber vivido, Depp interpuso una denuncia por difamación de 50 millones de dólares.

A finales de 2019, los abogados de Johnny Depp acusaron al equipo legal de Amber Heard de intentar chantajearles con una imagen en la que el actor aparece consumiendo sustancias ilegales con la intención de que retirasen la denuncia. Depp nunca retiró esa denuncia y, de hecho, aún está por resolverse.

Ahora el periódico, Daily Mail ha sacado a la luz una grabación en la que se escucha a Amber Heard reconocer que había golpeado a su entonces marido. "Siento no haberlo hecho, golpearte en la cara como hubiera debido, pero te pegué, aunque no te di ningún puñetazo", se le escucha decir a la actriz en una conversación grabada autorizada durante una sesión de terapia de pareja junto a Johnny Depp.

Pero esto no es todo, según la fuente anteriormente mencionada, este audio procede de un amigo cercano a Amber y también se escucha al actor preocupado: "me da miedo que convirtamos nuestro matrimonio en la escena de un crimen". Tal y como continuar relatando en el artículo, poco después la actriz asegura que intentará no volver a llegar a las manos.

...

Seguro que te interesa...

Amber Heard se defiende de las críticas tras subir esta foto en topless a Instagram