'Mi primer beso 2': Jacob Elordi responde a los rumores de que estaba "tremendamente infeliz" en el rodaje' con su ex Joey King

Con el esperado estreno de 'Mi Primer Beso 2', muchos de los fans han empezado a comentar que Jacob Elordi se veía apenado, abatido, infeliz, no muy interesado en interpretar a su personaje, Noah Flynn.

Pero durante una entrevista con Access, Jacob ha querido responder a todos esos rumores que aseguran que lo pasó fatal en el set de 'Mi primer beso 2', presumiblemente a causa de tener que reencontrarse con su ex, Joey King, con quien comparte historia de amor en la ficción.

"No, no. ¿Tengo cara de cabreado? ¿Sabes lo que es? Es porque suelo pensar mucho, una cantidad demencial sobre algo ridículo. También creo que mi personaje Noah es un tipo malhumorado, ¿sabes? No está corriendo por ahí super feliz. No estaba cabreado, estaba cansado, pero no cabreado. Me lo pasé genial", respondía el actor.

"Fue genial. Llegué directamente tras terminar 'Euphoria'. Me subí a un avión y volé a África (parte de la película se rodó en Ciudad del Cabo en Sudáfrica). Fue un cambio drástico mentalmente, pero hubo un gran momento de calma al volver a 'Mi primer Beso' y poder hacer algo que ya sabía hacer con algunos de mis amigos alrededor".

Además, Jacob asegura que estaba cansado ya que llevaba más de medio año trabajando sin pausa: "Estaba exhausto porque acababa de terminar de rodar durante ocho meses y me esperaba un viaje de muchas horas hasta África. Nunca me desperté realmente. Acabo de superarlo".

Veremos si la actuación de Elordi cambia en 'Mi primer beso 3' que se anunció por sorpresa por parte del elenco, revelando que la segunda y la tercera parte de la comedia romántica se rodó al mismo tiempo, ¡y ya hay un avance! que puedes ver en el vídeo de la noticia.

Seguro que te interesa:

Primer avance de 'Mi primer beso 3', rodada en secreto antes de la pandemia, con Jacob Elordi y Joey King