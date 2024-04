Emma Stone quiere que la llamen ahora por su nombre real: "Ya no puedo hacerlo más"

Emma Stone se encuentra viviendo uno de los momentos más dulces de su carrera. Gracias a su papel en Pobres Criaturas se alzó con el Oscar a Mejor Actriz, obteniendo así su segunda estatuilla dorada.

La intérprete, tras unos meses frenéticos en los que ha agradecido enormemente el apoyo de su marido y el resto de su familia, está volviendo al ruedo y concediendo entrevistas para hablar de sus múltiples proyectos. En la última, que ha hecho junto a su coprotagonista Nathan Fielder para hablar de su serie The Curse, ha hecho alusión a su verdadero nombre.

En realidad, se llama Emily Jean Stone, pero como desde el sindicato de actores (SAG AFTRA) no se permitennombres repetidos, la actriz se vio en la obligación de optar por Emma en sus inicios. En medio de la entrevista, Fielder ha hecho un parón para hablar sobre el tema.

"Antes de continuar, me gustaría decir algo. Su nombre es Emily, pero su nombre profesional es Emma, por lo que cuando hay gente que no la conoce acabo llamándola Emma. Pero voy a decir Emily a partir de ahora", comenta el actor en la charla con THR.

"Puedes decir Emma. Puedes decir cualquiera", ha respondido Stone. El entrevistador entonces le ha preguntado si hay alguien en la industria que la llame por su verdadero nombre.

Emma Stone en Cannes | Getty

"Cuando empiezo a conocerles, la gente que trabaja conmigo lo hace. Es solo porque mi nombre estaba cogido (por otra actriz del SAG). Hace unos años me afectó bastante. Por alguna razón pensé: 'Ya no puedo hacerlo más. Llamadme Emily'. Nathan me llama Em, lo cual es más fácil", ha explicado la actriz.

También se le ha preguntado si le molestaría o le diría algo a un fan que la llamase Emily y no Emma, y ella ha respondido con naturalidad: "No no. Eso estaría genial. Me gustaría ser Emily", reconoce la actriz, que ha pasado tantos años bajo un nombre que no es el suyo.

Ella escogió Emma por una razón que ya contó en el programa de Jimmy Fallon y es que, cuando era pequeña, le encantaba Emma Lee Bunton de las Spice Girls. Por ese motivo decidió mantener su apellido y simplemente cambiar Emily por Emma.