Una transformación asombrosa: La emoción de Rebel Wilson al llegar a su peso ideal antes de lo previsto

Para Rebel Wilson el 2020 ha sido un año revelador lleno de satisfacción. La actriz comunicaba el pasado 1 de enero que empezaba su año de la salud donde se esforzaría en cambiar su estilo de vida y empezar a llevar uno más saludable.

Un reto que ha cumplido a rajatabla a lo largo de todos estos meses despidiéndose de la comida basura y empezando a hacer ejercicio. Poco a poco hemos ido viendo en su cuerpo los resultados de su esfuerzo y, ahora, la actriz ha confesado que ha llegado al peso ideal que se planteó en enero un mes antes de que termine el año. Puedes ver lo que ha dicho en el vídeo de arriba de la noticia.

"Me encantan mis curvas y esas cosas, no creo que me vuelva demasiado delgada en algún momento, pero me siento mucho más saludable", decía sobre su transformación hace unas semanas en el programa 'The Drew Barrymore Show'.

"Durante los últimos años he hecho el tema de mis años. Tuve el Año de la diversión, el año pasado fue el Año del amor, y este año será el Año de la salud porque cumplí 40 años en Marzo ", dijo Wilson. "Nunca me concentré realmente en mi salud, lo cual probablemente era obvio. Estaba yendo por todo el mundo en jet-set por todas partes y comiendo una tonelada de azúcar. Ese era mi vicio. Soy muy golosa, me encantan los postres"

"Creo que lo que realmente sufrí fue comer emocionalmente y lidiar con el estrés de volverme famosa internacionalmente. Hay mucho estrés que viene con eso y supongo que mi forma de lidiar con eso fue simplemente comiendo donuts", decía sobre su peso.

"Así que estaba trabajando en el lado mental de las cosas, ¿por qué no estaba haciendo eso? ¿Por qué no me valoraba a mí mismo y no tenía mejor autoestima? Y luego, en el lado nutricional, mi dieta consistía principalmente en carbohidratos. Estaba delicioso, pero para mi tipo de cuerpo, necesitaba comer muchas más proteínas", afirmaba.

