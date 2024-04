Renée Zellweger saldrá con Leo Woodall, 28 años más joven, en Bridget Jones 4

Años después de convertirse en un clásico de la cultura pop, la saga Bridget Jones regresa con una cuarta película que adaptará el libro de Helen Fielding, Bridget Jones: Loca por él.

La buena noticia es que traerá a actores de vuelta que todo el mundo recuerda de las anteriores películas, por supuesto con Renée Zellweger a la cabeza, pero también con Hugh Grant. La mala noticia es que muy probablemente no lo haga Colin Firth.

Hugh Grant y Renée Zellwegger en 'El diario de Bridget Jones' | Universal Pictures

Si no quieres saber más sobre la trama, o no llevarte el trauma, será mejor que no sigas leyendo .

Pero si quieres saberlo, o has leído el libro, sabrás que retoma la historia de Bridget cuando está en su época de los 50, intentando seguir adelante por sus hijos tras la muerte de Mark Darcy. Es entonces donde entra en su vida un joven al que le saca muchísimos años pero que es el único que consigue volver a ilusionarla.

Y este joven ya tiene nombre y apellido: se tratará de Leo Woodall, el actor de moda que ha conquistado corazones en One Day y se dio más a conocer en la última temporada de The White Lotus.

Ambika Mod y Leo Woodall en One Day (Siempre el mismo día) | Netflix

El británico ha asegurado estar "emocionadísimo" de conseguir el papel, y formará parte de un triángulo amoroso con la protagonista y un antiguo conocido, Daniel Cleaver (Hugh Grant).

Esta es la sinopsis de la novela, al puro estilo de la escritura de Bridget Jones:

¿Qué haces cuando tu amiga cumple sesenta años el mismo día que tu novio celebra los treinta?

¿Está mal mentir sobre tu edad en una web de citas?

¿Es moralmente incorrecto ir a la peluquería cuando tus hijos tienen piojos?

¿Es normal ir perdiendo seguidores cuanto más tuiteas?

¿Es lo mismo irse a la cama con alguien después de dos citas y seis semanas de sms que casarse después de dos citas y seis semanas intercambiando cartas, como en la época de Jane Austen?