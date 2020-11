Rebel Wilson habla sobre su nueva dieta y lo que solía comer antes de su drástica pérdida de peso: "Tomaba 3.000 calorías"

El "Año de la Salud" de Rebel Wilson, como ella misma lo bautizó a principios de 2020 al anunciar los propósitos que se había marcado, va viento en popa.

La actriz de 'Dando la nota' ha ido compartiendo en estos meses los cambios en su alimentación y los duros entrenamientos a los que se ha sometido, lo que ha dado como resultado una pérdida de más de 18 kilos.

Rebel ya se sinceró recientemente sobre su problema con la "alimentación emocional" y cómo el estrés de su carrera había afectado a sus hábitos alimenticios, todos los detalles los tienes en el vídeo.

Ahora ha hablado en detalle sobre su dieta y lo que ha cambiado para poder lograr esta transformación en People.

"Antes tomaba probablemente unas 3.000 calorías la mayoría de los días, y como eran normalmente carbohidratos, aún tenía hambre. Así que realmente he cambiado a una dieta alta en proteínas, lo cual ha sido difícil porque no solía comer mucha carne. Como pescado, salmón, y pechugas de pollo".

No obstante, la actriz deja claro que no tiene que ser a rajatabla, sino adquirir una buena rutina.

"No significa que todas las semanas sean la semana de la salud. Algunas son simplemente al margen, y no puedes hacer nada sobre ello".

"Solo estoy intentando ir a por un equilibrio general, un equilibrio general saludable. Suelo decir, aunque no lo he inventado yo, que 'Nada está prohibido'. Así que si vamos a un burguer, pues me comería la mitad de lo que solía pedir, ¿sabes? Una hamburguesa y algunas patatas, y entonces te sientes bien".

"Creo que estaba sobrealimentándome porque no me quería lo suficiente. Y al final se trata de encontrar tu propio valor y tu amor propio". En el vídeo de arriba puedes ver más detalles sobre lo que Rebel califica su "alimentación emocional".

