El director de Rivales desvela la erótica escena de Zendaya, Josh O'Connor y Mike Faist que no estaba en el guion

La nueva película de Zendaya ya está en los cines. Junto a Mike Faist y Josh O'Connor protagoniza Rivales, de Luca Guadagnino, cuya promoción ha llegado a hartar a la actriz por las numerosas preguntas relacionadas con las escenas más candentes de la cinta.

La película está repleta de momentos donde la tensión sexual aumenta, como señaló la propia Zendaya, y la sensualidad de su trío protagonista invade al espectador. Quizás, uno de los más comentados ha sido la del beso a tres en la cama que puedes ver en el tráiler del vídeo de arriba.

Sin embargo, pese a ser una de las más icónicas, esta escena estuvo a punto de no ser incluida en la película según ha explicado su director en una entrevista para EW.

Zendaya, Josh O'Connor y Mike Faist en Rivales | Warner Bros.

"No creo que eso estuviera en el guion al principio. En absoluto. Discutimos extensamente con Justin Kuritzkes [el guionista] sobre el concepto de que el triángulo amoroso necesita materializar la posibilidad de que todas las esquinas se toquen: si tienes celos de alguien, no tienes celos de tu pareja, también tienes celos de no ser elegido por el rival. Quieres ser objeto del afecto del rival, por eso estás celoso de no ser parte de ello tanto como de que elijan a tu pareja", ha contado Guadagnino.

Zendaya junto a Mike Faist y Josh O'Connor en Rivales | Cordon Press

"El guion que creo que todos leímos inicialmente antes de firmar y aceptar el proyecto es diferente al que acordamos hacerlo", apuntó Faist, a lo que añadió Zendaya que "hubo algunos borradores".

Sobre lo que significa la escena en sí, Guadagnino lo tiene claro: "La idea es que Tashi pueda ver lo que ellos no quieren ver o no pueden ver, que es esta increíble atracción que sienten no sólo por ella, sino también el uno por el otro. Así que Justin hizo una escena muy divertida, escribió hermosos diálogos y pensé que la mundanidad de esta habitación de hotel en Queens era bastante conmovedora al retratar a la juventud".

Zendaya y Josh O'Connor en Rivales | Warner Bros.

En Rivales, Zendaya interpreta a Tashi Duncan, una exprodigio del tenis convertida en entrenadora tras una lesión y que está casada con un campeón en mala racha.

La estrategia de Tashi para la redención de su marido da un giro sorprendente cuando debe enfrentarse al fracasado Patrick, su exmejor amigo y exnovio de Tashi. A medida que sus pasados y presentes chocan, y las tensiones aumentan, Tashi debe preguntarse cuánto costará ganar.