Ryan Reynolds y Hugh Jackman, devastados tras la muerte de un miembro de Deadpool y Lobezno: "Él creó la magia"

El responsable del diseño de producción de Deadpool y Lobezno, Ray Chan, así como de muchos títulos de Marvel Studios, ha muerto esta semana, según anunció la compañía en su web aunque sin desvelar las causas.

"Ayudó a imaginar y diseñar el Universo Cinematográfico de Marvel. Desde Xandar hasta el Sanctum Sanctorum, Ray trajo a la pantalla mundos distintos y habitados, que abarcaban los confines del espacio hasta un barco pesquero de Luisiana. También fue un maravilloso amigo y colega al que todos los que tuvieron el privilegio de trabajar con él lo echaremos muchísimo de menos", decía el comunicado.

Rodaje de Deadpool | Cordon Press

"Era el ser humano más amable y fue un gran placer trabajar con él, enormemente generoso y el tipo de persona que podía tomar la semilla de una idea y convertirla en algo hermoso. Estamos devastados por su fallecimiento. Lo extrañaremos", añadieron Kevin Feige y Louis D'Esposito.

A estas condolencias se han unido también Ryan Reynolds y Hugh Jackman, los protagonistas de Deadpool y Lobezno, la última película de Chan.

Hugh Jackman y Ryan Reynolds por Nueva York tras el divorcio del actor | Gtres

Ambos acudieron a sus redes sociales detallando en sus mensajes de despedida lo especial que era su compañero y lo tristes que estaban por su pérdida.

"Fue una fuerza creativa muy valiosa en Deadpool y Lobezno, tanto como los escritores, el director y las estrellas", asegura Reynolds, quien añadió que "no tenía igual" y que la última vez que le vio "fue exactamente hace dos semanas".

"Una de las últimas cosas que le dije fue que hacía magia y no había nadie como él en la Tierra", lamentó. "Eso es un pequeño trozo de consuelo al que me aferraré para siempre", concluyó.

Por su parte, Jackman afirmó estar "devastado" al conocer su muerte. "No hubo un día de rodaje en el que no me maravillara de lo que creó. Él creó la magia. Había esta mirada en sus ojos. La mirada de un hombre que amaba lo que hacía. He tenido el placer de trabajar con algunos de los mejores en lo suyo y Ray estaba en la cima", indicó.

Al igual que su coprotagonista, Jackman coincidió con él hace dos semanas en un reshoot de la cinta: "Por eso estaré eternamente agradecido".

Instagram Stories de Hugh Jackman | Instagram @thehughjackman

El director de arte de 56 años tenía dos hijos y entre sus títulos más importantes destacan Guardianes de la Galaxia, Vengadores: La era de Ultrón, Doctor Strange , Vengadores: Infinity War y End Game, Spider-Man: Lejos de casa o Falcon y el Soldado de Invierno. Fuera del UCM realizó Hijos de los hombres, Diamante de sangre, Robin Hood, Dragones y mazmorras o La búsqueda.

Sin duda, los protagonistas de Deadpool y Lobezno le dedicarán su estreno el próximo 26 de julio.