"Fue hace mucho tiempo": Booboo Stewart, protagonista de 'Los Descendientes', sorprendido de que algunos fans le recuerden por su papel en 'Crepúsculo'

Booboo Stewart es uno de los protagonistas de las exitosas películas de Disney, 'Los Descendientes'. La saga sufrió un duro golpe el año pasado con la trágica muerte de Cameron Boyce, y desde entonces no ha habido ninguna información oficial sobre si continuarán la historia.

Mientras tanto, Stewart tiene un nuevo y emocionante proyecto, 'Let Him Go' junto a Kevin Costner y Diane Lane. Durante la promoción del thriller, el joven actor ha revelado algo importante sobre su pasado.

Y es que hace "muchos años" Booboo participó en la saga 'Crepúsculo' con un papel clave, y aunque hay muchos fans que no le habían reconocido tan cambiado (puede que tú seas uno de ellos), al actor le sigue sorprendiendo por qué hay gente que sí que le recuerda siempre su personaje. Puedes ver sus palabras en el vídeo de arriba.

