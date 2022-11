El motivo de la inesperada ruptura de Harry Styles y Olivia Wilde tras dos años de relación

Fue en enero de 2021 cuando se vio por primera vez a Olivia Wilde y a Harry Styles juntos y desde entonces los rumores empezaron a perseguir a la pareja.

A la diferencia de edad entre ambos, Harry tiene 28 años y Olivia diez más, se le suman las recientes polémicas en torno a 'Don't Worry Darling'.

Olivia Wilde ha estado en los últimos meses en el centro de todos los rumores. Entre ellos, los rumores de mala relación con Florence Pugh y la supuesta pelea por Harry Styles, la expulsión (o no expulsión) de Shia Labeouf o si empezó con el cantante de 'As It Was' antes o después de su relación de 9 años con Jason Sudeikis.

Tras el estreno de su segunda producción, 'People' ha informado que la pareja "se está tomando un descanso". Y es que, según el medio, los que han dado la noticia son múltiples fuentes cercanas a la (ex)pareja y todos hacen hincapié en que ha sido una ruptura "muy amistosa".

Olivia Wilde y Harry Styles | Cordon Press

La razón de esta ruptura sería que ambos tienen otras prioridades en este momento. Por un lado, Harry Styles estaría muy centrado en su carrera, pues estará de gira también en 2023. Por otro, Olivia Wilde estaría "enfocada en sus hijos, su hija Daisy, de 6 años, y su hijo Otis, de 8 años".

Así, ambos habrían llegado a un "consenso" y habrían decidido tomar caminos por separado. Eso sí, según 'People', la presión a la que están expuestos podría haberles jugado malas pasadas y ponersolo aún más complicado.

Los últimos encuentros entre Harry Styles y Olivia Wilde

Las últimas imágenes que teníamos de ambos juntos eran en el concierto de Harry en Los Angeles. A Olivia se le veía animándole junto a sus dos pequeños, que comparte con el productor americano Jason Sudeikis, con quien estuvo casada 9 años.

Harry Styles y Olivia WIlde en el rodaje de 'Don't worry darling' | Gtres

También se ha visto a Wilde camuflada entre los fans de Harry, apoyándole durante el concierto que el artista celebró el 31 de octubre en Los Angeles.

La última evidencia fotográfica que tenemos de un contacto físico más cercano se remonta a finales de septiembre, cuando ambos fueron fotografiados besándose en una calle de Nueva York, y la primera es de enero de 2021, el inicio de su romance, donde fueron vistos tomándose la mano por primera vez en una boda.

Sea como sea, solo el tiempo dirá si Olivia y Harry volverán más fuertes de su "descanso" o si tomarán para siempre caminos separados.

