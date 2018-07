¿Quieres pasarte a una dieta vegana? Toma nota de estas seis claves

El veganismo es una forma de alimentación en la que se excluyen todos los alimentos que tengan un origen animal. Se trata de un modelo cada vez más extendido en todo el mundo y puesto en práctica por millones de personas. Atrás quedan las creencias de que no es una forma de alimentarse completa o que provoca carencias de nutrientes; en la actualidad puede ser un completo y nutritivo modelo de alimentación en el que aprovechar al máximo los beneficios de la comida saludable.



Una auténtica dieta vegana exige eliminar todos los productos de origen animal como la carne, el pescado, el marisco, los lácteos y el huevo. Pero también implica ir más allá: se trata de un estilo de vida en el que se incluyen hábitos como no utilizar prendas fabricadas con materiales de origen animal o incluso no usar jabones y productos de limpieza que se elaboran con grasas animales.

Centrándonos en la alimentación vegana, son muchos los alimentos que podemos incluir en una dieta sin tener que recurrir a los productos animales. La Health Coach Rocío Río de la Loza indica una larga lista de posibilidades: "las proteínas de origen vegetal están constituidas por aminoácidos que pueden encontrarse en los siguientes grupos alimenticios: leguminosas, granos completos, hojas verdes, semillas, nueces, algas marinas, alimentos a base de soja". También destaca todas las alternativas que existen en el mercado actualmente y que funcionan como imitaciones de productos cárnicos "como los productos elaborados a base de soja o las salchichas veganas". Sin embargo, la especialista aconseja "limitar el consumo de estos productos y enfatizar una dieta rica en alimentos integrales, ya que contienen mayor número de fitonutrientes naturales y sobre todo se alinean mejor con la ideología de cuidar el medio ambiente, la salud humana y proteger a los animales".

Además de este listado de alimentos, os dejamos seis claves para conseguir el éxito de una dieta vegana:

- Lo ideal es incluir en la dieta alimentos de todos los grupos anteriormente mencionados para obtener mayor riqueza y una mejor nutrición.

- Usar técnicas de cocina que potencien los nutrientes de estos productos, como remojar y germinar. "Son técnicas que aplican para semillas, granos completos y leguminosas. De esta manera se activa la vida de las semillas, se producen enzimas y se mejora el perfil nutricional, además de que facilita su digestión", señala la experta.

- También podemos optar por la fermentación, "que favorece la digestión y el crecimiento de bacterias beneficiosas para el tracto digestivo".

- Si se sigue la dieta durante años, es recomendable un suplemento de vitamina B12 y controlar los requerimientos diarios de hierro, calcio y vitamina D.

- Cada persona es un mundo, por lo que es imprescindible conocer bien las necesidades del propio organismo al seguir una dieta vegana. Hay que estudiar los grupos alimenticios, aprender a cocinar y tener claras las razones por las que se ha decidido comenzar este estilo de vida.

- Es recomendable consumir la mayor cantidad de alimentos orgánicos o de origen sostenible, como grasas buenas (tipo aguacate), carbohidratos complejos y proteínas de alta calidad, para un buen balance.



Lo más importante es tener claro el objetivo de la dieta vegana, conocer al máximo sus beneficios y las razones por las que queremos seguirla y, después, informarnos sobre las recetas veganas más variadas y ricas en nutrientes.