Diálogo gastro entre los actores de 'Merlí'

Dos de los actores con más gancho de 'Merlí' se destapan en esta charla como dos jóvenes gourmets que comparten descubrimientos gastronómicos mientras toman una copa de vino. Pocos minutos antes, han estado vendimiando en las viñas de Jean Leon con otros colegas. Hablan de restaurantes y de vinos y se les hace la boca agua, y si la conversación no dura más es porque les entra tanta hambre que deciden irse a comer enseguida.

Carlos Cuevas: Me han dicho que hace poco estuviste en el restaurante Dos Palillos. ¿Qué te pareció.

Iñaki Mur: Uno de los mejores restaurantes de Barcelona.

C. C.: ¿De verdad? he oído hablar muy bien de él…

I. M.: Vale mucho la pena. No es especialmente económico pero tampoco es demasiado caro si ahorras un poco. Para mí hacen la mejor cocina de fusión oriental. Te sientas en la barra, ves a los cocineros trabajar, interactúas con ellos…

C. C.: Dime otro restaurante que me recomendarías, que no sea muy caro.

I. M.: Un gallego, es más casero y no tan estupendo como Dos Palillos. Se llama Casa Freixo y está cerca del centro de Barcelona, en el cruce de las calles Casp con Bruc. El mejor marisco de Barcelona, hazme caso.

C. C.: Pues te haré caso porque sé que a ti te gusta mucha la gastronomía.

I. M.: Sí, mucho.

C. C.: A mí también me gusta mucho la gastronomía, pero tú vas a sitios más exquisitos y yo soy de ir a sitios más ‘normales’, como Bar Velódromo, que hacen tapas y de todo, Café Godot, en el barrio de Gràcia, Kibuka…

I. M.: Los conozco, y están muy bien también.

C. C.: Bueno, y puesto a ser exquisito como tú, te diría el Shunka. Para mí es mi preferido de Barcelona, un gran japonés.

I. M.: Shunka también es de alto copete. Pero prefiero Dos Palillos. Y si tuviera que elegir un único restaurante, sería sin duda El Celler de Can Roca, que es lo más, pero me dirás que me estoy flipando demasiado.

C. C.: ¡¡¿¿Has ido??!!

I. M.: Sí. Es que en casa nos gusta mucho comer bien, ir de restaurantes en familia. Es como una inversión en nosotros mismos, nos quitamos de otras cosas y vamos. Y es el mejor plan: ir a un restaurante con familia, amigos o pareja.

C. C.: A mí me interesa mucho la gastronomía pero no sé tanto como tú. Sobre todo me gusta probar otras cocinas. En este sentido, el Thai Garden mola mucho. Me encanta descubrir cosas nuevas.

I. M.: Me mola más aún descubrir restaurantes que no parecen por fuera tan estupendos y donde se come increíblemente bien a una calidad-precio muy buena, como Casa Freixo que te decía antes. Dos Palillos es muy guay aunque es más caro.

C.C.: Exacto. Por ejemplo, no es un descubrimiento pero es una pasada el bar Calders. Hace vermuts, tapas, anchoas…

I. M.: Es muy de barrio, eso mola.

C. C.: Sí, me gusta hacer barrio. Antes vivía en cerca de la parada de metro Joanic, y allí frecuentaba la vermutería del Tano, muy pequeña y superantigua, donde hacen un vermut muy exquisito.

I. M.: Oye, Carlos, ¿y a ti qué cocina te gusta?

C. C.: La de mercado, la de aquí, la mediterránea. ¿Y a ti?

I. M.: Cualquiera en que la materia prima sea buena. Que no me engañen, que no enmascaren los platos con aditivos, que no adornen demasiado las recetas.

C. C.: Me gusta cocinar para alguien. Para mí, hago pollo a la plancha y arroz blanco, pero si es para otros me lo curro y hago una quinoa con verduritas y gambas, un tartar…

I. M.: Ja, ja, ja. Tú quieres que piensen que cocinas de puta madre, ja, ja, ja. Yo soy más cocinitas que tú aunque no hago cosas increíbles. A mí me gusta hacer cocido, sé que es algo raro pero en media horita lo tengo, soy bastante rápido. Pero confieso que a veces me frustra estar tanto tiempo cocinando para luego comérmelo en 10 minutos.

C. C.: ¿Y de vinos, qué me dices? Tengo un amigo que sabe mucho de vinos, y los escoge por la variedad de uva, ni siquiera ya por la denominación de origen. Me gusta mucho que me enseñe, y eso hace que cada vez quiera saber más del tema.

I. M.: ¿Qué tipo de vinos te gustan?

C. C.: Prefiero mucho más el negro que el blanco, y el blanco seco, mejor que no sea afrutado; si es muy afrutado me parece un zumo.

I. M.: A mí los gustos me van a épocas, según la temporada. En verano me apetece más un blanco y en invierno, un tinto, y me gusta más afrutado que seco. No entiendo mucho de vinos pero mi padre sí domina porque ha hecho cursos de catas y tiene más afición. Yo no entiendo tanto como él. Yo me bebo el vino y punto.